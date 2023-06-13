46-летний Александр Олешко раскрыл правду о пластических операциях и способах омоложения

Актера Александра Олешко часто поклонники называют «вечным мальчиком». Дело в том, что в 46 лет он продолжает выглядеть довольно молодо и играть далеко не возрастных героев на сцене и экране. В эксклюзивном интервью порталу «Страсти» артист раскрыл свой секрет «вечной юности» и рассказал об отношении к пластическим операциям.

По признанию Александра, на самом деле сам он не считает, что в его внешности есть какие-то особенности. Он не согласен, что выглядит не на свой возраст, тем более, что ничего особенного со своим лицом он никогда не делал. Как оказалось, под нож хирурга актер никогда и не думал ложиться. Однако в принципе ничего плохого он в этом не видит.

«Совершенно искренне вам скажу: я считаю, что выгляжу на свой возраст. Поэтому, когда мне говорят, что у меня какая-то особенная внешность, я не особо понимаю, откуда такое мнение у людей. Сейчас в принципе все помолодели. Но я ничего с собой не делал. Про пластическую хирургию ничего не знаю. Мне вообще это все кажется очень страшным. Ничего против не имею, но когда это делают с умом и незаметно», - отметил Олешко.

Артист поделился, что секрет его молодости кроется вовсе не в каких-то косметологических процедурах, а в опрятности. «Как-то нам всегда говорили, что у мужчины, а особенно у актера, должны быть чистые волосы, одежда, обувь и белоснежная рубашка. Может, когда человек выглядит опрятным, это и делает его моложе? Я не знаю», - поделился своим мнением Александр.

К слову, со своей внешностью за 46 лет актер практически ничего не делал. По его словам, даже в подростковом возрасте он не особо экспериментировал, поэтому у него нет ни проколов от сережек, ни пирсинга, ни татуировок. Даже растительность на лице Александр никогда не отращивал. Максимум, что он себе позволяет, - это летом поддерживать легкую небритость и тонкие усики.

«Мне вроде это идет. Сразу получаю много новых сообщений, комплиментов зрительниц, которые хотят добавить мне брутальности, — рассказал Александр Олешко. — Но я всегда считал, что мужественность заключается не во внешнем виде, а в поступках людей. Настоящий мужчина – это прежде всего ответственность за свои слова, то, как человек живет. А у меня с этим все в порядке».

Полное интервью с Александром Олешко о новых проектах, возвращении в «Папины дочки» и отношении к современному театру читайте на сайте «Страсти».