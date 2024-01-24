Переборщила: Елена Малышева показала лицо после многолетнего применения ботокса

Признавшаяся в процедурах ботокса телеведущая и врач Елена Малышева не стала скрывать лицо на видео. Она вышла на связь с поклонниками в соцсетях без использования фильтров красоты.

Знаменитость всегда была в центре внимания, поддерживая безупречный внешний вид. Однако последний прямой эфир теледоктора в социальных сетях вызвал волнение среди ее поклонников из-за неожиданных и, по их мнению, необратимых изменений в ее внешности.

На видео 62-летняя Малышева появилась в белой сорочке и очках, готовясь рассказать о здоровье. Однако зрители были поражены тем, как резко звезда постарела и изменилась, став почти неузнаваемой. Некоторые подписчики предположили, что такой эффект может быть результатом пластической хирургии или уколов красоты.