Переборщила: Елена Малышева показала лицо после многолетнего применения ботокса
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Признавшаяся в процедурах ботокса телеведущая и врач Елена Малышева не стала скрывать лицо на видео. Она вышла на связь с поклонниками в соцсетях без использования фильтров красоты.
Знаменитость всегда была в центре внимания, поддерживая безупречный внешний вид. Однако последний прямой эфир теледоктора в социальных сетях вызвал волнение среди ее поклонников из-за неожиданных и, по их мнению, необратимых изменений в ее внешности.
На видео 62-летняя Малышева появилась в белой сорочке и очках, готовясь рассказать о здоровье. Однако зрители были поражены тем, как резко звезда постарела и изменилась, став почти неузнаваемой. Некоторые подписчики предположили, что такой эффект может быть результатом пластической хирургии или уколов красоты.
Зрители отметили, что Малышева включила яркое освещение, которое выявило ее лицо с глубокими морщинами. Это вызвало бурные комментарии в соцсетях, где поклонники высказывали свое удивление и беспокойство по поводу изменений во внешности теледоктора.
Несколько лет назад сама Малышева заявила в интервью актеру Вячеславу Манучарову, автору YouTube-канала «Эмпатия Манучи», что регулярно применяет инъекции ботокса, но теперь многие пользователи считают, что возможно, она также решилась на пластическую операцию. Поклонники высказались о том, что лицо звезды стало выглядеть неестественно и испорчено пластикой.
Хотя Малышева ранее делилась своим желанием сделать пластическую операцию, подробности о конкретных изменениях она не предоставила. На данный момент телеведущая не комментирует слухи и не раскрывает детали того, что произошло с ее внешностью.
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