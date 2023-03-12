Вскрылись интимные подробности личной жизни Александра Олешко

Актёр и заслуженный артист России Александр Олешко почти не рассказывает о своей личной жизни.

До недавнего времени было известно только то, что 46-летний мужчина развёлся со своей первой женой, актрисой Ольгой Беловой.

Дело это было больше двадцати лет назад. С тех пор никакой новой информации о об отношениях Олешко с женщинами в публичном пространстве не появлялось. В том числе и неофициальной.

Однако, в ток-шоу «Секрет на миллион» актёр внезапно признался, что уже довольно долго находится в официальном браке с некоей женщиной, которую он старается держать инкогнито.

Случилось это внезапно. В каком-то смысле, правда о личной жизни актёра стала достоянием общественности совершенно случайно.

В ответ на вопрос ведущей шоу Леры Кудрявцевой о тонкостях домашнего быта, Олешко как ни в чем не бывало сказал:

«Приготовлением пищи в моем доме занимается жена».

Фраза Александра ошеломила поклонников. Оказалось, актер пребывает в отношениях уже достаточно давно.