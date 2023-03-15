От 70 тысяч до 7,5 миллионов: озвучены гонорары российских кинозвезд

В связи с тем, что в Россию перестали поставлять многие новинки международного кинопроката, отечественная индустрия буквально расцвела. И если представители шоу-бизнеса все чаще жалуются на отсутствие работы, то актеры «утопают» в проектах. Почти каждый день анонсируются новые фильмы и сериалы для ТВ и онлайн-платформ. И продюсеры готовы платить огромные гонорары, лишь бы завлечь ту или иную звезду.

Промоутер Алина Красная раскрыла, какие деньги сейчас зарабатывают актеры в России. Выяснилось, что рекордсменом по-прежнему является Олег Меньшиков – 7,5 миллионов рублей за съемочный день. Однако и другие звезды от него не сильно отстают. Так, лидерами по зарплате можно смело назвать Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова. За 12-часов работы они берут свыше миллиона рублей, но при этом они также часто участвуют в рекламных кампаниях. Продюсер Евгений Морозов заявил изданию kp.ru, что однажды Нагиев за продающие ролики заработал миллиард 510 миллионов рублей.

«Как говорится, заработал денег и детям, и внукам. Мы его даже зовем киноолигархом», - поделился продюсер.

Сериальные актеры зарабатывают немного меньше. Так, звезды онлайн-кинотеатров Павел Прилучный, Филипп Янковский и Павел Деревянко, которые сейчас больше всего востребованы, получают от 300 до 500 тысяч рублей на рабочую смену. А вот исполнительница одной из главных ролей в «Сватах» Татьяна Кравченко просит 100 тысяч за 12 часов. По словам Морозова, такая разница в суммах связана с тем, что возрастных женщин сейчас снимают мало.

«Сейчас эпоха блондинок модельной внешности. Именно поэтому почти в каждом фильме - Кристина Асмус с гонораром в миллион рублей за смену. Впрочем, сегодня самой дорогой актрисой в кино по-прежнему является не она, а Лиза Боярская. Там ставка - 1,5 млн за смену», - сказал продюсер и подчеркнул, что Елизавета уже переросла по гонорарам своего знаменитого отца – он получает миллион рублей.

Высокооплачиваемыми актерами в кино также являются Сергей Безруков, Александр Петров, Константин Хабенский, Екатерина Климова. Их заработная плата стартует от миллиона 200 тысяч рублей. А вот Никита Ефремов и Оксана Фандера получают в разы меньше – примерно 300-400 тысяч рублей.

Примечательно, что не все те, кто окончил театральный институт, могут рассчитывать на баснословную зарплату. В том же «Ленкоме» рядовым актерам платят примерно 70 тысяч рублей. А в других театрах и того меньше. Однако за звание можно гонорар увеличить до 250 тысяч рублей.

«Самые кассовые театры сейчас - это «Ленком» и МХТ им. Чехова. Актеры первого состава (Соколов, Певцов, Раков) получают там в месяц примерно 250 тысяч рублей. Актеры второго плана, эпизодических ролей вроде «кушать подано» имеют зарплату в 70 тысяч рублей», - признался продюсер Морозов.

Ранее стало известно, что спустя долгое отсутствие Дмитрий Нагиев вернулся на телевидение.