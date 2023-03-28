«Пьем шампанское»: что известно о госпитализации 71-летней народной артистки Натальи Белохвостиковой

В СМИ и ряде Телеграм-каналов появились новости о госпитализации звезды советского кино Натальи Белохвостиковой. Сообщалось, что 71-летнюю народную артистку РСФСР доставили в одну из столичных клиник из-за серьезных проблем с ногами. Однако, как выяснилось, ни в какую больницу Наталья Николаевна не обращалась. Об этом она лично сообщила в беседе с Пятым каналом.

Отметим, что по информации источника, актриса сама обратилась в медицинское учреждение из-за непрекращающихся болей в ногах. Лечение, назначенное ей раньше, не принесло никаких результатов, поэтому она решила лечь на полное обследование, чтобы остановить прогрессирующее заболевание.

Журналисты после тревожных новостей решили связаться с Белохвостиковой и узнать, как она себя чувствует. Но артистка оказалась даже не в курсе, что ее уже положили в больницу. Она заявила, что чувствует себя прекрасно, да и сейчас она вовсе не среди врачей, а рядом с близкими людьми. Ее внуку исполнилось три года.

«Да вы что, мы пьем шампанское, у меня внуку три года сегодня. У меня все замечательно, у нас праздник, мы тут играем во всякие „трехлетние“ игры», - сообщила Наталья Николаевна.

Ранее стали известны подробности состояния находящегося в реанимации третий месяц Романа Костомарова.