«Кисть — не такой большой объем»: врачи обсуждают еще одну ампутацию Романа Костомарова

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. Уже два месяца фигурист отчаянно борется за жизнь с серьезным недугом. Он перенес некроз, гангрену и инсульт, вот почему поклонники не прекращают молитв за его здоровье. На прошлой неделе стало известно о том, что мужчина перенес еще одну ампутацию: на этот раз Роман лишился пальцев левой руки. Однако, по данным СМИ, велика вероятность удаления конечности по локоть. На связь с порталом MSK1.Ru вышла реаниматолог Мария Юдина и рассказала, что будет с Костомаровым в подобном случае.

По словам эксперта, если ампутация все-таки состоится, то прогнозы крайне позитивные: с Романом все будет нормально. Озвученную позицию врач поспешила объяснить: «Кисть — не такой уж большой объем. С хирургической точки зрения, анестезию сейчас подбирают индивидуально. Переносится достаточно легко».

Ранее специалисты объяснили, почему 46-летний Костомаров выжил в борьбе с опасной болезнью, перенеся множество диагнозов. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой недавно родившая Ольга Орлова вновь пожаловалась на серьезный недуг. Телеведущая страдает от отеков, сыпи и зуда. Что именно произошло с ней — узнаете в этой статье.