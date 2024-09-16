«Пеленки поменять»: блогер Саша Стоун готовится стать отцом

Блогер и спортсмен Саша Стоун заявил, что хочет стать отцом. В интервью телеведущей Ляйсан Утяшевой звезда соцсетей рассказал, что начал готовиться к важной роли в жизни после рождения сестры.

Молодой человек активно ведет личный микроблог, участвует в реалити-шоу на телевидение и появляется на светских мероприятиях. В новом интервью для шоу «Дерзкая готовка» он признался, что семья для него – не просто слово.

Ляйсан поинтересовалась не только успехами Саши, но и его личной жизнью. Так как об этом он много рассказывал в шоу Мариам Тилляевой. Стоун признался, что мечтает о детях.

«Как сестра родилась у меня, я начал готовиться (к отцовству — Прим. ред.), я очень много времени проводил с мелкой: пеленки поменять, покупать, покормить, остаться с ней», — отметил он в разговоре с Ляйсан Утяшевой.

При этом у молодого человека активная творческая жизнь. Так, он снимается в сериалах и очень доволен этим. А его карьера началась с проекта «Постучись в мою дверь».

«Вообще я пробовался на Серкана, на главную роль. Сказали, что нужно немного подрасти. Дали второстепенную роль. После этого «Букины». <….> Как только мне сказали название, я сразу сказал «да», – поделился блогер.

Также звезда вспомнил про сериал «Бедные смеются, богатые плачут». Спортсмен высказался и о критике. По мнению артиста, на негативные комментарии не стоит обижаться, если они от незнакомых людей. А вот слова подобного рода от близких могут расстроить парня.

Ранее мы писали о том, что блогер и спортсмен Саша Стоун хочет стать президентом.