Пелагея заявила, что поняла «масштаб личности» певца SHAMAN еще на «Голосе»

Пелагея заявила, что поняла «масштаб личности» певца SHAMAN (Ярослава Дронова) еще на «Голосе». Артистка высказалась о популярности Ярослава в эфире шоу «Как это было с Яной Чуриковой».

В 2014 году Ярослав стал участником шоу «Голос», где выступал за команду Пелагеи. Спустя годы певица с теплом вспоминает об экс-подопечном, добившегося карьерных высот. По словам артистки, она сразу поняла его «масштаб личности».

«Сразу было понятно, что он не будет петь только для близких и друзей, радовать их. Масштаб личности другой. Поэтому все, что происходит с ним сейчас, абсолютно заслуженно и естественно для меня», — высказалась Пелагея.

Артистка добавила, что считает успех Ярослава закономерным. По ее мнению, талант певца был заметен еще 11 лет назад, когда он исполнял композиции в народном стиле.

«Я всегда его просто очень любила. Тогда не было еще SHAMAN, но был молодой очень талантливый певец, четко понимающий, чего он хочет, как он это хочет делать. Он уже тогда занимался и народной песней. Это было очень круто уже тогда», — резюмировала она.

Ранее певица Пелагея заявила, что плакала из-за травли после съемок шоу «Голос». Подробности читайте в этой новости.