Пелагея нашла «чемодан подтверждающих документов» и выиграла третий суд у бывшего мужа

Певица Пелагея сообщила о третьем выигранном суде. Какое именно судебное заседание состоялось 12 января, не уточняется, но известно, что ее юристы нашли «чемодан подтверждающих документов».

Интересы Пелагеи представлял адвокат Филипп Рябченко. Заседание проходило во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

«Выиграли третий суд», - сказано в публикации Пелагеи в соцсетях.

Ранее стало известно, что ее бывший муж хоккеист Иван Телегин смог сократить размер алиментов, но всего на 5%. До этого спортсмен отдавал на содержание общего ребенка 25% доходов.