Пелагея продолжает разорять своего бывшего мужа

Вот уже как два года прогремел по всем СМИ звёздный развод певицы и телеведущей Пелагеи со своим мужем, теннисистом Иваном Телегиным.

Казалось, пара была счастлива в браке до последнего дня, однако на практике оба оказались настолько упертыми, что спор, касающийся алиментов, до сих пор продолжается.

Начиная с января 2020-го года, спортсмен вынужден был отдавать ровно 25 % от всего своего дохода бывшей семье. Учитывая солидные гонорары звёзд российского спорта, сумма в месяц набегала, прямо скажем. нешуточная.

Напомним, что кроме денежных взысканий, Пелагее удалось отсудить у мужа практически всю имеющиеся у них недвижимость. Тогда Телегин не скрывал своего недовольства, хоть и никак не смог повлиять на итог заседания.

Недавнее решение суда помогло мужчине, но не сильно, сократив размер алиментов всего на 5 %.

Таким образом, в общей сложности Телегину, так или иначе предстоит отдавать минимум четверть своего дохода.