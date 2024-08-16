Пелагея нанесла ответный удар Телегину: суд снял запрет на выезд дочери певицы

Пелагея добилась снятия запрета на выезд за границу 7-летней дочери. Об этом сообщает StarHit.

Недавно Пелагея попыталась вместе с дочерью Таисией выехать за пределы России — она хотела отдохнуть с девочкой в Турции. Однако на границе выяснилось, что бывший муж певицы Иван Телегин запретил выезд дочери за границу.

В итоге Пелагея обратилась в суд с просьбой снять запрет на выезд Таисии. 16 августа адвокат певицы Филипп Рябченко сообщил, что Одинцовский суд встал на сторону певицы — ограничение для дочери знаменитости сняты.

«Согласно решению суда, которое должно быть исполнено немедленно, теперь дочь Пелагеи Таисия сможет выезжать за пределы РФ вне зависимости от мнения отца вплоть до совершеннолетия», — рассказал юрист.

По словам Рябченко, свою позицию Телегин аргументировал тем, что он боялся, будто Пелагея вывезет девочку на ПМЖ из России.

«Смехотворно, потому что Пелагея, как представитель российской культуры, исполнительница народных песен, много лет развивающая своими выступлениями в зрителях дух патриотизма, давно под санкциями», — добавил он.

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