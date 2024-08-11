38-летняя певица Пелагея спровоцировала слухи о своей беременности

Недавно 38-летняя певица Пелагея отправилась в Суздаль. Артистка посетила мероприятия по случаю 1000-летия города. В личном блоге знаменитость поделилась кадрами из поездки и спровоцировала слухи о своей беременности.

На опубликованном видео Пелагея сначала шла спиной к камере, но в какой-то момент повернулась, и подписчики разглядели у певицы округлившийся живот, который она сразу же прикрыла палантином.

«Беременна», — написали пользователи Сети после свежих кадров Пелагеи.

Сама знаменитость пока никак не комментировала слухи о своей беременности. После развода с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, в 2020 году Пелагея не раскрывает подробности личной жизни.

Напомним, артистка была замужем дважды. Первым супругом Пелагеи стал режиссер Comedy Woman Дмитрий Ефимович. Пара состояла в браке с 2010 по 2012 год. Во второй раз певица вышла замуж в 2016 году за Ивана Телегина, а через год после свадьбы у супругов родилась дочь Таисия. Однако в 2020 году пара развелась.

Разрыв артистки и хоккеиста сопровождался скандалами. Экс-супруги до сих пор делят совместно нажитое имущество. Недавно стало известно, что Пелагея подала апелляционную жалобу на решение суда, указав в качестве причину неверную оценку стоимости дома в ходе исполнительного производства.

«Доля Телегина оценена неверно. Телегин добровольно не исполняет решение суда о разделе имущества. Мы обратились в суд для урегулирования этого вопроса», — рассказал адвокат Филипп Рябченко.

Ранее сообщалось о том, что Ивану Телегину закрыли выезд из России из-за долга по ипотеке в 64 млн рублей за дом, отошедший после развода Пелагее.