«Печать в паспорте ничего не значит»: Стас Ярушин поставил жену на третье место

Звезда сериала «Универ», актер и участник КВН Стас Ярушин постоянно занят на съемках, но успевает уделять время и семье. Знаменитость дал интервью порталу WomanHit.ru, где рассказал о своем ритме жизни и отношениях с супругой.

Ранее артист признавался, что ставит семью на третье место – после работы, друзей и хобби. Со временем Стас не изменил свою точку зрения и объяснил, почему так считает. Мужчина говорит, что в его браке женщина даже на третьем месте счастлива.

«У каждого человека, и у мужчины, и у женщины, должна быть свобода. В правильном понимании этого слова — свобода на работу и отдых», – подчеркнул актер.

Звезда признался, что живет работой, с помощью которой зарабатывает деньги и обеспечивает семью. Любимое дело позволяет ему двигаться в нужном направлении и быть свободным.

«На мой взгляд, печать в паспорте ничего не значит вообще. Свобода человеческая нужна каждому, а все остальное — вопрос доверия. Мне семья дает возможность жить в балансе и, конечно, все от этого чувствуют себя комфортно и счастливо», – говорит артист.

Ярушин назвал топ-3 своих правил, которыми руководствуется в жизни. Главное – оставаться самим собой. Для актера это самая сильная человеческая черта.

«Умейте заставлять финансы работать на вас — это важно. Любая проблема решаема, просто нужно переступать через себя. Думаю, в этом и есть счастье. Живите, кайфуйте и находитесь в моменте. Создавайте новое и интересное», – подытожил звезда.

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