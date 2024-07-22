«Печально все это созерцать»: Ольга Зарубина объяснила причину странного поведения Глюкозы

Певица Ольга Зарубина прокомментировала скандальное выступление Натальи Ионовой-Чистяковой, известной под псевдонимом Глюкоза, на концерте в Красноярске. Она не исключила, что исполнительница хита «Невеста» находилась под действием запрещенных веществ.

«Печально все это созерцать. Похоже, что она действительно находится под чем-то. Есть большая проблема на самом деле. Это в шоу-бизнесе распространено: уже не секрет ни для кого», - сказала Зарубина в беседе с mk.ru.

Она пояснила, что артисты, из которых сделали бренд вне зависимости от наличия таланта, часто теряют ориентацию по жизни, у них «вырастает корона на голове».

В шутку Зарубина предположила, что своими движениями на сцене Глюкоза хотела спародировать Майкла Джексона.

«Радует, что далеко не всем нравится бескультурье и пошлость. Даже большей части нашей молодежи это уже не нравится. Это все видно по реакции зрителей», - отметила певица.

По ее мнению, Глюкоза допустила такое поведение на сцене, так как считает, что ей все позволено, а также от внутренней неуверенности в себе.

«Человек, который себя уважает, ценит и осознает себя, как личность, не будет себя так вести никогда», - заключила Зарубина.

Напомним, 20 июля в Красноярске по случаю Дня металлурга состоялся концерты Глюкозы, во время которого она не попадала в ноты, ходила кругами по сцене, чесалась и трогала себя за причинные места. Зрители предположили, что певица находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

После разгоревшегося скандала Наталья предпочла не комментировать произошедшее и просто перестала выходить на связь.