«Ответа нет»: Глюкоза исчезла после скандального концерта в Красноярске

Певица Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, перестала выходить на связь после скандального выступления на концерте в Красноярске. Исполнительница хита «Невеста» никак не комментирует свое неадекватное поведение на сцене.

«Спустя сутки Глюкоза так и не прокомментировала свой концерт в Красноярске. RT направил ей запрос, но ответа нет», - говорится в сообщении Telegram-канал RT.

Кроме того, объяснений от певицы ждут и поклонники ее творчества. В соцсетях Глюкозы люди требуют от оскандалившейся певицы извинений.

Напомним, 20 июля в Красноярске по случаю Дня металлурга состоялся концерты Глюкозы, во время которого она не попадала в ноты, ходила кругами по сцене, чесалась и трогала себя. Зрители предположили, что певица находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее продюсер Леонид Дзюник предположил, что Глюкоза оскандалилась из-за эмоционального взрыва и возможных проблем в семье.