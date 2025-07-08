«Печально»: вокалист Slaughter to Prevail Александр Шиколай отреагировал на обвинения в дискредитации армии

Уральский музыкант Александр Шиколай, известный также как Alex Terrible, вокалист дэкор-группы Slaughter to Prevail, прокомментировал заведенное на него дело о дискредитации российской армии. Об этом пишет E1.ru.

Дело принято к рассмотрению Нагатинским районным судом Москвы сегодня, 8 июля. Александра будут судить по части первой статьи 20.3.3 КоАП РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

Сам музыкант отреагировал на это коротко и ясно.

«Печально», — сказал артист, добавив, что собирается идти в суд.

Александр, уроженец Свердловской области, живет и выступает за океаном. Коллектив Slaughter to Prevail, образованный в 2014 году в Екатеринберге, сегодня является одной из самых популярных дэткор-групп в мире.

Сейчас команда базируется в штате Флорида, США, и активно гастролирует по Америке и Европе. При этом музыканта часто берут с собой на сцену российский флаг.

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