Роскомнадзор оштрафовал Настю Ивлееву на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Блогершу Настю Ивлееву оштрафовали на 30 тысяч рублей. Известно, что эту сумму знаменитость должна выплатить Роскомнадзору. При этом в качестве причины нарушения указано правонарушение в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций в сфере деятельности Роскомандзора.

Напомним, ранее Настю Ивлееву штрафовали из-за дискредитации армии на сумму 50 тысяч рублей. Она пыталась оспорить это решение в суде, однако проиграла дело.

Ранее мы писали о том, что 34-летняя блогерша Настя Ивлеева вышла из всех своих бизнесов. Она пыталась продавать снеки и газировку, а также имела свою компанию по производству видеоконтента.