«Печально»: Никас Сафронов высказался о купленной Филиппом Киркоровым картине

Никас Сафронов заявил о невысоком качестве купленном певцом Филиппом Киркоровым произведении искусства под названием «Король земли». Он увидел в картине некачественную пародию на американского художника.

Комментарий Сафронова приводит NEWS.ru.

По словам художника, в приобретенной Киркоровым картине видно пародию на Джорджо Кондо – он делает обложки для мировых знаменитостей.

По словам Сафронова, «у наших артистов, к сожалению, нет возможности приобретать работы художников с такими именами». Однако чтобы быть в тренде, селебрити покупают «то, что есть на рынке». По признанию художника, часто это картины «не самого высокого качества».

Он заявил о необходимости продвигать российских художников с собственным неповторимым почерком. Сафронову «печально», что на сегодняшний день рынок находится в состоянии стагнации.

«Когда мы берем не иллюзию, а подделку и дальше обсуждаем, что ее купил какой-то артист по причинам бедности, это печально», - отметил он.

Известно, что автором картины «Король земли» выступил дзержинский художник. Певец повесил его работу в особняке. Цена произведения искусства не называлась.

Ранее Сафронов раскрыл сайту «Страсти» стоимость своих картин. Он говорил, что на аукционах работы продают за 40-50 тыс. долларов. Часть вырученных средств художник направляет на благотворительность – помогает фондам картинами и деньгами. Сафронов за 10 лет провел 325 выставок и планирует продолжать эту деятельность.