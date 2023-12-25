«Печально, что так выглядит элита России»: Садальский высказался об участниках «голой» вечеринки

Актер Станислав Садальский высказался относительно «голой» вечеринки, которую устроила блогер Настя Ивлеева. Он считает, что девушка не смогла развлечь публику, а те, кто пришел на мероприятие, произвели жалкое впечатление.

Садальский поделился мнением в интервью News.ru. Он не нашел ничего стоящего в это событии и раскритиковал его участников, а также главного организатора.

«Сама Ивлеева — дремучая тундра, но ее компания мне казалась умнее и интереснее ее. Печально, что так выглядит элита России», — возмутился актер.

По мнению Садальского, нет ничего в том, чтобы устраивать разного рода акции и вечеринки, однако такие скучные, как у Ивлеевой, лучше не надо. Она не смогла достойно развлечь публику, считает артист.

Что же касается наказания, то Станислав полагает, что, несмотря на весь градус ситуации, артистов и блогеров не стоит привлекать к ответственности.

Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что не видит ничего ужасного в «голой» вечеринке. Она считает, что каждый волен поступать так, как хочет.