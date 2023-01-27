«Печальная новость»: у Николая Цискаридзе случилось горе

27 января не стало артиста балета Парижской оперы и педагога Аттилио Лабиса. Для танцора Николая Цискаридзе его смерть стала настоящим горем.

«Увы, печальная новость дня», - сообщил он в соцсетях.

Цискаридзе назвал Лабиса «великим» и «сильнейшим» педагогом и «потрясающим артистом».

В 2018 году танцоры вместе готовили «Сюиту в Белом». Вспоминая данный факт, Цискаридзе заявил, что будто это было вчера.

Ранее Цискаридзе рассказывал, почему построил блестящую карьеру, но не был женат.