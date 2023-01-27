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19:36, 27 января 2023
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«Печальная новость»: у Николая Цискаридзе случилось горе

Николай Цискаридзе рассказал о смерти великого педагога.

«Печальная новость»: у Николая Цискаридзе случилось горе

Фото: Артем Петрович/ Starface.ru

27 января не стало артиста балета Парижской оперы и педагога Аттилио Лабиса. Для танцора Николая Цискаридзе его смерть стала настоящим горем.

«Увы, печальная новость дня», - сообщил он в соцсетях.

Цискаридзе назвал Лабиса «великим» и «сильнейшим» педагогом и «потрясающим артистом».

В 2018 году танцоры вместе готовили «Сюиту в Белом». Вспоминая данный факт, Цискаридзе заявил, что будто это было вчера.

Ранее Цискаридзе рассказывал, почему построил блестящую карьеру, но не был женат.

Источник фото:Артем Петрович/ Starface.ru
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