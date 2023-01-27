19:36, 27 января 2023
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«Печальная новость»: у Николая Цискаридзе случилось горе
Николай Цискаридзе рассказал о смерти великого педагога.
Фото: Артем Петрович/ Starface.ru
27 января не стало артиста балета Парижской оперы и педагога Аттилио Лабиса. Для танцора Николая Цискаридзе его смерть стала настоящим горем.
«Увы, печальная новость дня», - сообщил он в соцсетях.
Цискаридзе назвал Лабиса «великим» и «сильнейшим» педагогом и «потрясающим артистом».
В 2018 году танцоры вместе готовили «Сюиту в Белом». Вспоминая данный факт, Цискаридзе заявил, что будто это было вчера.
Ранее Цискаридзе рассказывал, почему построил блестящую карьеру, но не был женат.
Источник фото:Артем Петрович/ Starface.ru
Источник:Telegram-канал Николая Цискаридзе
Автор:Лилия КараеваТеги:
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