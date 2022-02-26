Николай Цискаридзе признался, почему не хочет иметь детей

В конце прошлого года грузинско-российский артист балета Николай Цискаридзе отметил свой 48-й день рождения. Трудолюбивый танцор всегда был больше увлечен своей карьерой, чем личной жизнью. У Цискаридзе не было громких романов и он никогда не был женат. Обзаводиться потомством Николай тоже не планирует. По его мнению, продолжение рода не является главным в жизни любого человека.

«У меня есть знакомая, которая может позволить себе все. У нее полноценная семья: родители, муж, братья-сестры, дети. Когда она серьезно заболела, я увидел, во-первых, что ее ничего не греет, а во-вторых, близким все равно, что с ней происходит. Никто, кроме горничных, не собирался подавать ей тот самый стакан воды. Поэтому мне неинтересны разговоры про продолжение рода и про генофонд, который пропадает», — рассказал артист в интервью Psychologies.

Цискаридзе называет своими детьми студентов Академии имени Вагановой, в которой он работает ректором. Со своими учениками артист находится в прекрасных отношениях, и любит их как родных, стараясь каждому уделить внимание.

Но к появлению в своей жизни собственных детей Николай все таки не готов и совершенно не страдает от этого. «Я знаком с таким количеством потрясающих людей, которые родили беспомощное поколение! Смотришь на это все и думаешь: „Зачем?“. У меня нет ни братьев, ни сестер, и я от этого не страдаю», — добавил танцор.