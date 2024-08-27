Павлу Дурову могут предоставить душ и компьютер без выхода в Сеть в СИЗО Парижа. Об этом сообщает aif.ru.

По информации источника, бизнесмен может оказаться в одиночной камере с душем и кухонными принадлежностями. У Дурова не будет возможности выбирать питание, зато он сможет докупать необходимые продукты. Отмечается, что прием пищи в СИЗО происходит три раза в день: «рацион питания скудный, но есть можно. Также за определенную сумму Павел имеет возможность получить компьютер без выхода в Сеть.

«Во Франции арестованного могут очень долго содержать в одиночной камере. Это может продолжаться несколько месяцев, вопреки закону и расценивается как вид пытки. При этом, поскольку дело громкое, у камеры постоянно будет дежурить отдельный охранник», — сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

Иван добавил, что уполномоченный по правам человека во Франции до сих пор не ответил на запросы Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что за арестом бизнесмена Павла Дурова стоит Вашингтон. Подробности читайте в этой новости.