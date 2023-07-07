Павла Прилучного вызвали в суд из-за развода: Зепюр Брутян с младенцем могут оказаться на улице

Актер Павел Прилучный продолжает наслаждаться семейным счастьем вместе со своей молодой женой Зепюр Брутян. Весной этого года у пары родился сын, и теперь все свое время супруги уделяют младенцу. Из-за материнства артистке даже пришлось ненадолго оставить карьеру. Сейчас она редко выбирается из загородного дома, однако, возможно, в скором времени ей, как и мужу, придется попрощаться с родными стенами.

Особняк, в котором сейчас проживает звездная семья, Прилучный приобрел после развода с Агатой Муцениеце. Несколько месяцев назад он даже официально выписался из трехкомнатной квартиры, приобретенной в первом браке. Ради этого им с экс-супругой пришлось идти в суд. Теперь же, несмотря на то, что, казалось бы, все наладилось, Павел вновь вынужден отправиться на заседание. И все снова из-за развода. Правда, чужого.

По информации издания Газета.Ru, жительница Оренбурга подала иск в суд, сообщив, что покупка дома «мажором» была незаконной. Дело в том, что раньше особняк принадлежал ей с мужем, но во время расторжения брака ее супруг переписал имущество на своего друга, чтобы не делить его. В итоге его товарищ продал коттедж Прилучному, и сейчас женщина пытается доказать, что сделка была фиктивной.

Пока Павел и его представители не прокомментировали возникшую ситуацию. В ближайшее время состоится новое заседание, однако, как призналась истец, неизвестно, появится ли актер на нем или же нет. Но оповещение ему направлено было.

Ранее Зепюр Бруятн заговорила о рождении второго ребенка.