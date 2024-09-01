Ирина Болгар пожаловалась на Дурова, который заблокировал карты своих детей. Об этом стало известно из соцсетей.

Называющая себя матерью троих детей от бизнесмена Павла Дурова Ирина Болгар утверждает, что основатель Telegram прекратил финансовую помощь детям еще в 2022 году.

По словам Болгар, Дуров заблокировал карты, которые ранее использовались для финансовой помощи их детям. Таким образом он принуждал ее к переезду в ОАЭ.

«Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов. Также он прекратил оплачивать счета за образование, путешествия, медицинские расходы и прочее», — рассказала она.

Женщина объяснила, что Дуров настаивал на ее переезде чтобы не допустить ее обращения в европейские суды для защиты прав Болгар и детей.

Ранее мы писали о том, что Ирина Болгар заявила о причастности Павла Дурова к смерти ее матери в 2023 году.