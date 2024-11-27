Павла Деревянко поставил в ступор вопрос о свадьбе с Зоей Фуць. Об этом сообщает Пятый канал.

Актер Павел Деревянко пришел на премьеру сериала «Первый номер» вместе с возлюбленной Зоей Фуць. С девушкой актер встречается уже несколько лет, поэтому журналисты решили поинтересоваться у Деревянко, когда он наконец женится. Однако этот вопрос заставил актера понервничать — рядом с ним в этот момент стояла его возлюбленная.

«Ну… Мы вам первые расскажем, не волнуйтесь», — заявил он.

В то же время Фуць рассказала, что Деревянко пока не делал ей предложение руки и сердца.

«Что за вопрос? Вот будет предложение, я отвечу», — заявила она.

Напомним, в декабре 2020 года Павел Деревянко разошелся с Дарьей Мясищевой, от которой у него двое дочерей.

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