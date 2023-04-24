Павел Воля признался, что жил с Галустяном в съемной квартире из-за отсутствия денег

В минувшие выходные в эфир телеканала ТНТ вышел уже второй выпуск авторского вечернего шоу Павла Воли. В гостях у комика в этот раз побывал Михаил Галустян. В ходе разговора ведущий проекта пустился в откровения и вспомнил время, когда только перебрался в Москву. По признанию комика, перед тем как стать знаменитым, ему пришлось пройти через безденежье. И тогда ему сильно помогал актер «Наши Russia».

Как оказалось, в начале карьеры Воля жил вместе с Галустяном на съемной квартире из-за финансовых трудностей. Тогда юморист работал сценаристом в передаче «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», и его зарплата составляла всего 100 долларов. При этом за жилье ему нужно было отдавать в два раза больше.

«Мало кто знает, но мы с Мишей знакомы тысячу лет. Ты помнишь вообще, что мы с тобой жили в одной квартире?» - обратился Воля к гостю.

Галустян же отметил, что старался помогать коллеге с деньгами, так как тот иногда мог даже голодать. Шоумен признался, что однажды он даже продал часы, чтобы накормить Павла. Это были небольшие средства – 300 рублей – но даже это было крайне ценно для только начинающего путь к славе комика.

Ранее впечатлениями от нового шоу Павла Воли поделился Сергей Светлаков.