Сергей Светлаков поделился впечатлениями о шоу Павла Воли

Недавно на ТНТ стартовало собственное шоу резидента Comedy Club Павла Воли. В первом пилотном выпуске принимали участие комики Гарик Харламов и Илья Соболев. Кроме того, в качестве приглашенных гостей в студии шоу появился рэпер Баста (Василий Вакуленко).

Многим проект показался скучным и изобилующим недоработками. РИА Новости отмечают, что зрители оставили весьма противоречивые отзывы на первый эпизод. Также свое впечатление рассказал коллега юмориста Сергей Светлаков.

По словам комика, сравнивать проект «Вечерний Ургант» и «Шоу Воли», конечно, пока еще очень рано, но своя аудитория у Павла точно найдётся.

«Мне что-то понравилось, что-то нет. Я честно ему написал и сказал, что у этого точно есть зритель, но сколько его будет, непонятно. Но если будет внутренняя работа какая-то большая проведена, то можно сделать классную вещь», – считает Сергей Светлаков. .