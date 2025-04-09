Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли убыточный бизнес по производству батончиков

Звездные супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли убыточную компанию «Центр полезного питания», занимающуюся производством батончиков без сахара. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, в июле минувшего года Воля и Утяшева стали учредителями ООО «Центр полезного питания». На тот момент у компании был долг перед ФНС и минусовая прибыль в размере 1,7 млн рублей.

В прошлом году, как выяснил «Звездач», прибыль фирмы составила 46 тысяч рублей, а выручка достигла 4,4 млн рублей.

Ляйсан Утяшева замужем за комиком Павлом Волей с 2012 года. Юморист сделал предложение спортсменке, когда она готовила борщ на кухне. По словам телеведущей, в тот момент она чистила картошку и совсем не ожидала предложения руки и сердца. В 2013 году влюбленные впервые стали родителями — у них родился сын Роберт. В 2015-м у супругов появился второй ребенок — дочь София.

Ранее Павел Воля дал совет Даве и беременной Краймбрери и нарвался на критику.