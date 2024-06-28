«Не хочу ни одной минуты»: Павел Воля удивил фанатов поздравлением для жены Утяшевой

Шоумен Павел Воля поздравил жену Ляйсан Утяшеву с 39-летием и посвятил ей трогательный пост в соцсетях. Мужчина сказал супруге такие слова, которые удивили и растрогали публику. Также он поблагодарил ее за всё.

Юморист и спортсменка, а ныне телеведущая, являются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Воля при любом удобном случае признается избраннице в любви, и она отвечает ему взаимностью. В день рождения он посвятил ей пост в соцсетях, где поделился своими чувствами. Он выделил главные достоинства любимой и дал понять, что рядом с ним находится идеальная во всех смыслах женщина.

«Если бы меня много лет назад попросили бы описать девушку моей мечты, я не смог бы написать этот текст. Потому что даже не мог бы представить, что бывают такие как ты. А их и нет. Потому что есть ты. И ты такая одна», – цитирует Павла «7Дней.ru».

Мужчина поблагодарил жену за все, что она делает для него и для детей. Он отметил, что она вдохновляет его на поступки и свершения.

«Не хочу даже представлять, какой бы была жизнь без тебя. Не хочу ни одной минуты, когда тебя нет рядом», – добавил звезда.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям и назвали Волю настоящим романтиком. Некоторые отметили, что после новостей о череде разводов среди звезд, пара Ляйсан и Павла радует всех стабильностью.

Ранее мы писали о том, что певица Алсу опровергла планы Яна Абрамова выплатить ей 2,5 млрд рублей при разводе. Она коротко, но громко ответила на информацию, появившуюся в СМИ.