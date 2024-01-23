Павел Трубинер объяснил привлекательность игры отрицательных персонажей в кино

Российский актер Павел Трубинер рассказал о своей симпатии к ролям отрицательных персонажей в кино. Об этом пишет aif.ru.

«Конечно, интереснее сыграть отрицательную роль — в ней больше граней. А еще в отрицательных персонажах можно больше похулиганить — в хорошем смысле», — заявил артист.

В то же время Трубинер назвал некорректной постановку вопроса о том, каких персонажей легче воплощать на экране. Актер признался, что любого персонажа относительно сложно сыграть. При этом он подчеркнул, что если артист хвастается, что ему легко дается роль, то он либо не прикладывает усилий, либо лукавит. Павел уточнил, что актер всегда должен вкладываться в любую роль.

«У людей есть эмоции, они плачут, смеются, и если актер эти эмоции передает правильно, искренне плачет, искренне смеется, на это уходит определенное количество умственных и психологических затрат», — заключил Трубинер.

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