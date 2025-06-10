Павел Табаков рассказал об актерских успехах 4-летней дочки от Софьи Синицыной. Его слова приводит StarHit.

Несмотря на расставание с Синицыной, актер принимает активное участие в воспитании дочки. Недавно стало известно, что Мия проявляет интерес к актерству и даже записала видеовизитку. Звездный отец не спешит «продвигать» дочь. Он убежден: если наследнице будет интересно, то она будет учиться и начнет сниматься. А пока, по словам Павла, Мия чувствует стеснение на площадке.

«Если захочет, Мия туда сама пойдет. Она приходила пару раз на съемочную площадку и была очень стеснительной. В любом случае надо учиться, если она захочет быть актрисой. Если в юности у нее что-то случится и понравится этим заниматься», —пояснил актер.

Ранее критик Александр Шпагин назвал Павла Табакова бесталантным актером со звездной фамилией. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 15-летнюю дочь-теннисистку Марины Анисиной сравнили с Анной Курниковой.