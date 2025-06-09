15-летнюю дочь-теннисистку Марины Анисиной сравнили с Анной Курниковой

Фигуристка Марина Анисина опубликовала в соцсетях фотографии 15-летней дочери Эвы-Влады, которая всерьез увлекается большим теннисом. Стройную блондинку сравнили с Анной Курниковой.

49-летняя знаменитость счастлива в браке с шоуменом Никитой Джигурдой и воспитывает от него двоих детей. Их старшему сыну Мик-Анжелю-Кристу 16 лет, а дочери 15. Эва-Влада несколько лет занимается теннисом. Недавно мама с дочерью были в Баку, откуда Марина опубликовала фотографии.

На одном из снимков Эва позировала на теннисном корте. Подписчики указали на ее невероятное сходство с популярной российской теннисисткой Анной Курниковой, которая ушла из спорта. У дочери Анисиной тоже стройная фигура, длинные ноги и светлые длинные волосы.

Напомним, что четыре года назад у звездной наследницы произошло несчастье. Она сломала руку во время соревнований, но перелом обнаружили только через неделю. Эва терпела боль и играла дальше.

«Из-за того, что не было ни синяка, ни припухлостей, наша девочка продолжала тренироваться, играя в большой теннис и даже участвовала в соревнованиях, несмотря на боль!» – делился Джигурда.

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