«Павел совершил не очень умный шаг»: Добровинский осудил Дурова за слова про Лувр

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал слова основателя Telegram Павла Дурова, который назвал ограбление Лувра акцией властей для отвлечения от реальных проблем Франции. Также программист заявлял о готовности выкупить украденные драгоценности и передать их Лувру в Абу-Даби, так как на тот музей не покушаются. Добровинский считает, что Дуров допустил промах и может пострадать за сказанное.

Ограбление было совершено 19 октября. Преступники украли порядка девяти драгоценностей, которые относятся к эпохе Наполеона.

Будучи коллекционером, Добровинский заявил, что это «странный заказ». Ворованную вещь нельзя показать, а можно только спрятать в сейфе, указал адвокат. Он также отметил, что продажа этих вещей тоже кажется ему сомнительной перспективой, так как это были бриллианты старой огранки, непопулярной в наши дни.

Отдельно адвокат оценил высказывания Дурова и отметил: предпринимателю может грозить уголовная статья. Добровинский прожил во Франции 20 лет и хорошо знает нравы и законы страны.

«Павел Дуров, на мой взгляд, совершил не очень умный шаг, когда влез в дело… У Павла и так напряженные отношения с французскими властями, но за эти предложения он уже может пострадать… Я считаю Павла очень умным человеком, но здесь он совершил промах», - сказал Добровинский StarHit.

