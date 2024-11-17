«Павел счастлив как никогда»: бывший муж Агаты Муцениеце снялся с женой и сыном в Дубае после судов

Бывший муж Агаты Муцениеце Павел Прилучный в то время, пока актриса заявила, что ждет возвращения от него сына, отдыхает в Эмиратах. Нынешняя супруга актера Зепюр Брутян поделилась семейными кадрами в личном блоге.

Сейчас артист находится в Дубае, где снимается в продолжении сериала «Мажор». Однако Павел Прилучный находит время и на отдых с семьей. Жена актера Зепюр Брутян опубликовала в соцсети фото и видео с супругом и их годовалым сыном Микаэлем. На кадрах с пляжа актриса предстала в миниатюрном бикини цвета фуксии, дополнив образ белыми шортами. Супруга Павла Прилучного позировала без макияжа и собрала волосы в высокий пучок. Она играла с ребенком и целовала его.

Также артистка поделилась роликом, сделанным на яхте. Зепюр Брутян обнимала и целовала Микаэля, а мальчик наблюдал за местными пейзажами. На другом видео Павел Прилучный прокатил жену на доске.

Подписчики оценили кадры с отдыха актера с семьей, отметив, что он выглядит счастливым. Однако нашлись и те, кто вспомнил про экс-супругу Павла Прилучного в связи с их недавними судами за детей.

«Красивые и счастливые, приятно посмотреть, но за Агату все равно обидно», «Им так хорошо сейчас вместе, пусть так будет всегда», «Кто бы что ни говорил, а Павел сейчас счастлив как никогда», — написали в Сети.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце даже спустя четыре года после развода продолжают публичные разбирательства. Конфликт экс-супругов накалился после того, как актриса добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей, 11-летнего Тимофея и 8-летней Мии. В ответ звезда сериала «Мажор» подал иск на определение места жительства детей. 18 октября состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону артистки, было решено, что теперь Тимофей будет жить с мамой. Однако, как выяснилось позднее, актер все еще не вернул ребенка бывшей жене. Агата Муцениеце утверждала, что не виделась с сыном с августа.

Ранее мы писали о том, что мать Павла Прилучного публично обратилась к Агате Муцениеце.