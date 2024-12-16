Павел Прилучный получил в подарок от 11-летнего сына машину

Актер Павел Прилучный получил от своего ребенка символичный и трогательный подарок. Его сын вручил ему точную копию машины, на которой персонаж Прилучного ездит в первом сезоне телесериала «Мажор».

Подарок был приурочен к юбилею сериала — его первая серия вышла на экраны 15 декабря 2014 года. Прилучный сыграл в нем главную роль полицейского Игоря Соколовского.

На видео, опубликованном в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) жены Прилучного, актрисы Зепюр Брутян, старший сын звезды Тимофей вручает отцу коробку с желтым автомобилем. Прилучный поблагодарил семью и с улыбкой сообщил, что знает, «кому эта машинка перепадет». На следующих кадрах видно, как Тимофей и его младший брат Микаэль с интересом приступают к распаковке модели.

Тимофей — сын Прилучного от актрисы Агаты Муцениеце, с которой он состоял в браке на протяжении восьми лет. Они развелись в 2020 году. в 2022 Прилучный женился на Брутян. Микаэль — их первый совместный ребенок. Помимо Тимофея, у Павла и Агаты есть также дочь Моя — она в настоящее время живет с матерью.

Не так давно Брутян призналась, что следит за своим мужем по камерам.

*владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена