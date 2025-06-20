Прилучный намерен привлечь Муцениеце к уголовной ответственности за клевету

Павел Прилучный намерен привлечь экс-супругу Агату Муцениеце к уголовной ответственности за клевету. Об этом сообщает Telegram-канал StarHit.

После судебного заседания адвокат Павла вышла к журналистам с новым заявлением. Как выяснилось, против Агаты будет возбуждено уголовное дело за клевету. Представитель актера отметила, что в 2020 году Муцениеце получила известность за счет того, что «опорочила честь» Прилучного, обвиняя его в домашнем насилии.

«Мы будем привлекать Агату к уголовной ответственности за распространение ложных сведений. Мы рады, что переводим этот вопрос в радикальную форму. В 2020 году Агата приобрела некую известность за счет того, что опорочила честь моего доверителя по части неких побоев», — высказалась адвокат.

Также она считает: Агата должна понести ответственность за слова о том, что актер препятствует ее общению с сыном Тимофеем.

На данный момент ни Агата, ни ее представители не комментировали возбуждение уголовного дела.

Напомним, Агата и Павел уже несколько месяцев не могут урегулировать вопрос о проживании сына Тимофея.

Ранее сообщалось, что тестя Павла Прилучного заочно арестовали и объявили в международный розыск. Подробности читайте в этой новости.