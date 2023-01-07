Павел Прилучный с Зепюр и детьми поверили в чудо

Состоявшуюся в конце декабря премьеру комедии «Ёлки-иголки» посетил Павел Прилучный. Компанию ему составили жена Зепюр Брутян и дети от Агаты Муцениеце. Видимо, они верят в чудо и не смогли пропустить такое событие.

Павел признался, что именно сейчас, среди множества проблем, хочется простого и доброго кино. Январские праздники актер назвал моментом для чудес.

Ранее мы разбирались, куда смотрит Прилучный, когда беременная Зепюр Брутян отмечает премьеру сериала большим количеством алкоголя.