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11:50, 07 января 2023
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Павел Прилучный с Зепюр и детьми поверили в чудо

Семья Прилучного верит в чудо .

freepik

Состоявшуюся в конце декабря премьеру комедии «Ёлки-иголки» посетил Павел Прилучный. Компанию ему составили жена Зепюр Брутян и дети от Агаты Муцениеце. Видимо, они верят в чудо и не смогли пропустить такое событие.

Павел признался, что именно сейчас, среди множества проблем, хочется простого и доброго кино. Январские праздники актер назвал моментом для чудес.

Ранее мы разбирались, куда смотрит Прилучный, когда беременная Зепюр Брутян отмечает премьеру сериала большим количеством алкоголя.

Источник фото:freepik
Источник:7 дней
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#Павел Прилучный
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