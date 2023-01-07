11:50, 07 января 2023
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Павел Прилучный с Зепюр и детьми поверили в чудо
Семья Прилучного верит в чудо .
Состоявшуюся в конце декабря премьеру комедии «Ёлки-иголки» посетил Павел Прилучный. Компанию ему составили жена Зепюр Брутян и дети от Агаты Муцениеце. Видимо, они верят в чудо и не смогли пропустить такое событие.
Павел признался, что именно сейчас, среди множества проблем, хочется простого и доброго кино. Январские праздники актер назвал моментом для чудес.
Ранее мы разбирались, куда смотрит Прилучный, когда беременная Зепюр Брутян отмечает премьеру сериала большим количеством алкоголя.