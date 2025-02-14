Павел Прилучный рассказал о самом сумасшедшем поступке в своей жизни

Павел Прилучный назвал быструю свадьбу с Зепюр Брутян «самым безбашенным» поступком. Об этом сообщает Woman.ru.

Несколько лет назад Павел Прилучный удивил публику быстрой свадьбой с возлюбленной. Тогда актер только развелся с Агатой Муцениеце, поэтому столкнулся с критикой. По словам знаменитости, спустя годы он не жалеет о принятом решении. Более того, Павел считает его не только самым «безбашенным» поступком, но и романтичным.

«Самый романтичный и при этом безбашенный поступок — сделать предложение девушке после трех дней общения, жениться и ни разу об этом не пожалеть! Проводить почти все время вместе, радовать и удивлять друг друга ежедневно», — высказался артист.

Лиза Моряк также рассказала о самом необычном поступке возлюбленного. Актриса вспомнила, как супруг сделал ей предложение в самолете.

«Вообще мы с Сариком Андреасяном щедры на поступки ради любви и обожаем широкие жесты. Когда Сарик решил сделать мне предложение, то нанял самолет, и из иллюминатора я увидела надпись: «Я тебя люблю, ты выйдешь за меня?»» — заявила знаменитость.

Ранее сообщалось, что Александр Малинин опубликовал архивный кадр с женой в честь годовщины свадьбы. Подробности читайте в этой новости.