Павел Прилучный рассказал, как изменилась его жизнь после рождения ребенка

Недавно актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян стали родителями сына Микаэля. Сейчас Павел много снимается в кино, играет в театре, но при этом старается как можно больше времени проводить со своими близкими. Он признался, что после рождения ребенка его жизнь сильно изменилась.

Павел признался, что все свободное время от спектаклей и съемок проводит с семьей. В выходные он выбирается из дома с близкими, чтобы провести день активно. А если есть неделя — они стараются куда-нибудь уехать.

«Мы живем как обычная семейная пара. Зепюр занимается домашними делами и ребенком, я зарабатываю деньги, которые мы вместе весело тратим», — признался актер в разговоре с Woman.ru.

С бытом им помогает няня со знанием английского. Павел и Зепюр решили, что их ребенок с пеленок должен знать международный язык, заодно и старшие дети подтягивают знания.

При этом он поддерживает желание жены вернуться на сцену. В скором времени супруги будут работать в одном кинопроекте и встретятся на площадке.

После рождения ребенка отношения пары стали только крепче.

«Мы стали еще внимательнее относиться друг к другу. И обязательно находим время, чтобы побыть вдвоем. Готовим романтические ужины, я приглашаю Зепюр на свидания. Мне кажется, это важно», — сказал Прилучный.

Последним крупным проектом Павла стала главная роль в фильме Гарика Петросяна «Вася не в себе». Кино вышло в прокат 12 октября. В нем актер сыграл успешного столичного бизнесмена, который внезапно оказался в теле одного из своих рабочих и всеми силами пытается вернуть привычную жизнь. Артист признался, что съемки фильма были экстремальными, так как комедию снимали зимой, когда на улице были настоящие морозы.

Напомним, ранее Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян впервые за долгое время вышли в свет.