Павел Прилучный и Зепюр Брутян впервые за долгое время вышли в свет

В Москве состоялась премьера комедии «Вася не в себе». Главную роль в кинокартине сыграл актер Павел Прилучный. На мероприятии, посвященном выходу фильма, артист появился вместе с супругой Зепюр Брутян, передает «7Дней.ru».

Звездные супруги впервые за долгое время вышли в свет. Актер надел на светское мероприятие водолазку и пиджак — свой излюбленный образ. Зепюр выбрала для посещения премьеры широкие брюки и топ нюдовой расцветки. Журналисты, посетившие праздничный вечер, отметили, что жена Прилучного изрядно похудела и теперь снова может носить обтягивающую одежду. После родов Брутян удалось скинуть девять лишних килограммов.

Прилучный в фильме «Вася не в себе» сыграл главного героя, который просыпается после ДТП в теле мигранта. Режиссером картины выступил Гарик Петросян, продюсеры — Сарик и Гевонд Андреасяны.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу в августе прошлого года. А в апреле текущего у пары на свет появился сын, которого назвали Микаэлем.

Ранее бывшая супруга Прилучного Агата Муцениеце рассказала, из-за чего ее сын пойдет к психотерапевту. Оказалось, что звездная мама накричала на мальчика после того, как он разбил солонку.