«Вариантов не так много»: адвокат Сергей Жорин объяснил суть нового иска Павла Прилучного к Агате Муцениеце

Адвокат Сергей Жорин объяснил суть нового иска Прилучного к Агате Муцениеце. Об этом стало известно «Страстям».

23 мая появилась информация о том, что Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, иск связан с осуществлением несовершеннолетними своих прав. Однако какие конкретно претензии у актера к Агате, неизвестно.

По словам адвоката Сергея Жорина, все дела этой категории связаны с тайной личной жизни, поэтому можно лишь предполагать, о чем идет речь в иске.

«Поскольку это дела, связанные с тайной личной жизни, то как правило, суть иска на сайте судов не конкретизируют. Но вариантов не так много. Это может быть иск об изменении места жительства детей, если раньше они проживали с мамой, а папа хочет, чтобы они проживали с ним. Но чаще всего это определение порядка общения», — рассказал он.

В случае, если иск Прилучного связан с установлением порядка общения, спор может происходить вокруг частоты встреч с детьми.

«Как правило, спор может происходить вокруг частоты общения, можно ли общаться отцу в отсутствии мамы и может ли он забирать ребенка с ночевкой, брать в отпуск и т. д. Что происходит в данном случае — я сказать не могу», — объяснил Жорин.

Ранее мы писали о том, что сын Агаты Муцениеце рассказал о планах стать актером при помощи звездной мамы.