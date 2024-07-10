Павел Прилучный подал второй иск к Агате Муцениеце

Актер Павел Прилучный подал апелляционную жалобу, чтобы оспорить увеличенную сумму алиментов на двоих детей от Агаты Муцениеце. 5 июля она была зарегистрирована.

На это обратил внимание сайт Woman.ru.

В апреле суд вынес решение по иску Муцениеце, связанному с алиментами. Она хотела, чтобы бывший муж платил 40% доходов – Павел был готов перечислять по 100 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка.

В итоге суд удовлетворил иск Муцениеце частично. Спустя месяц он решил обжаловать решение. Сначала суд не принял жалобу, почти месяц у актера ушло на исправление нарушений.

Согласно карточке суда, 6 июля по апелляции поступило ходатайство об ознакомлении с материалами дела в электронном виде.

Ранее Прилучный подал иск к Муцениеце с целью забрать детей. Заседание пройдет 28 августа. Юрист Денис Хузиахметов усомнился в возможности актера отсудить детей.