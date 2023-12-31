Павел Прилучный нашел нужным рассказать, как сохраняет праздничное настроение. Об этом сообщает Пятый канал.

За кулисами премьеры праздничной комедии «Новогодний шеф», в которой Павел Прилучный снялся в главной роли, журналисты решили узнать у актера о том, как он встречает Новый год.

По словам артиста, у него по-прежнему есть новогоднее настроение. Все благодаря маленьким детям, которые верят в чудеса праздника.

«Сейчас пока я делаю все возможное, чтобы у детей осталось впечатление от Нового года настоящего какого-то волшебства и праздника. И, собственно говоря, оно передается и ко мне, и ко всем остальным, кто рядом: это бабушка, супруга и все остальные», — рассказал он.

Прилучный добавил, что для него Новый год «сумасшедший праздник» и он с удовольствием его отмечает.