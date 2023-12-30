«Наше маленькое счастье»: Зепюр Брутян рассказала про главный подарок уходящего года

Зепюр Брутян поблагодарила уходящий год за главный подарок – сына. В своем микроблоге актриса показала, как Павел Прилучный проводит время с их общим ребенком.

Пара поженилась в 2022 году, а в апреле этого года девушка подарила супругу сына. Мальчика назвали Микаэлем. Если для Брутян малыш стал первенцем, то у Прилучного уже есть двое детей от бывшей жены Агаты Муцениеце.

Сегодня Зепюр выложила в соцсети трогательный видеоролик с возлюбленным и сыном. Звезда сериала «Мажор» сидел перед камерой в клетчатой пижаме, а на его груди уютно расположился сам Микаэль.

Поклонники отметили, с какой любовью актер смотрит на сына и как нежно с ним обращается.

«Спасибо этому году за наше маленькое счастье!» – прокомментировала Зепюр Брутян.

Девушка также выставила свою фотографию с малышом. На снимке она держит Микаэля на руках и стоит перед окном, из которого открывается вид на зимний сад.

Несмотря на то, что звездные родители уже крестили ребенка, они до сих пор скрывают его лицо на всех публикациях.

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