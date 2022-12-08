10:37, 08 декабря 2022
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Павел Прилучный начал испытывать проблемы со здоровьем во время беременности жены
Актер Павел Прилучный начал испытывать проблемы со здоровьем, но продолжает работать. Об этом сообщила его беременная жена Зепюр Брутян.
Актриса прямо рассказала, что у Прилучного «плохое самочувствие». Несмотря на это, он не брал перерыв в работе и вышел на сцену.
Прилучный сыграл в спектакле «Авантюристы поневоле». Ранее одну из ролей в постановке исполняла бывшая жена Агата Муцениеце, потом ее заменили.
Напомним, Прилучный и Брутян готовятся стать родителями. Источник сообщал, что срок беременности у актрисы составляет 14-15 недель. Она должна родить в мае.
Источник фото:Мария Торопова/ Starface.ru
Источник:Газета.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: