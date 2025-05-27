Павел Прилучный и Агата Муцениеце обращались за помощью к экстрасенсу Райдос

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце обращались за помощью к звезде «Битвы экстрасенсов» Виктории Райдос. Об этом сообщил коллега ведьмы Влад Череватый.

В шоу «Злые языки» чернокнижник не захотел говорить, работал ли он с отечественными звездами. Зато он упомянул, что к другой участнице мистического проекта обращались за консультацией бывшие супруги Прилучный и Муцениеце. При этом Череватый не стал уточнять, какой именно вопрос волновал актеров.

Напомним, что Агата и Павел со скандалом развелись в 2020 году. Звезда «Закрытой школы» обвиняла бывшего в абьюзе. После расставания Прилучный довольно быстро наладил личную жизнь. Сначала, по слухам, он встречался с Мирославой Карпович, а затем начал отношения с Зепюр Брутян, которая стала в итоге его второй женой. Сейчас они воспитывают сына Микаэля.

Муцениеце же смогла найти новую любовь лишь спустя пять лет. В мае этого года актрисе сделал предложение руки и сердца музыкант Петр Дранга. Пара готовится к свадьбе, но параллельно Агата решает вопросы с экс-супругом. С 2024 года актеры судятся из-за недвижимости, алиментов и определения местожительства сына Тимофея.

Ранее появилась информация, что Агата Муцениеце ограничила общение дочери с отцом Павлом Прилучным.