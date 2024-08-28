Павел Мамаев стал многодетным отцом: у футболиста родился еще один сын

Футболист Павел Мамаев и его жена Надежда рассказали, что стали вновь родителями. У супругов родился мальчик.

Новости о том, что Мамаева беременна, появились весной этого года. Пара рассказала о скором пополнении в семье, а вскоре устроила гендер-пати. Однако пол малыша они не раскрыли. Надежда признавалась, что для нее совершенно не важно, кто у них будет, главное, чтобы ребенок был здоров.

И вот, 28 августа Мамаевы вышли на связь с подписчиками, чтобы поделиться – у них родился сын.

«Нет слов, чтобы подобрать, что я чувствую. Сегодня, 28.08.2024 в 11.10 утра, родился мой сын, мой красавец — Паша Мамаев! Моя мечта о трех сыновьях стала реальностью, и я благодарю Всевышнего за это!», - поделилась Надежда.

Жена футболиста рассказала, что роды были непростые, но все закончилось благополучно. Раскрыть подробности она пообещала позже.

Напомним, что это второй общий ребенок Павла и Надежды. Первого женщина родила летом 2022 года. Также у нее есть сын Абдуллах. А у Мамаева – дочь Алиса от экс-супруги.

Ранее Алана Мамаева рассказала об отношениях экс-мужа с детьми.