Павел Мамаев потребовал с бывшей супруги Аланы 10 миллионов рублей. Об этом она рассказала в личном блоге.

Брак футболиста и модели закончился еще несколько лет назад, однако судебные споры между ними не утихают. Алана Мамаева рассказала, что в ее адрес поступила досудебная претензия от бывшего мужа Павла Мамаева.

В ней он требует вернуть 10 миллионов 20 тысяч рублей, аргументируя это тем, что сумма является незаконным обогащением — эти деньги футболист переводил будучи в браке на счет жены.

«Это такое дно. Мне пришла досудебная претензия от Мамаева, я даже представить не могла, что спустя три года такое возможно. Господин Мамаев считает, что во время брака я неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги, которые он переводил», — рассказала она.

Алана добавила, что к претензии экс-супруг прикрепил выписки из банковских счетов, на которых отражены движения денег.

Ранее мы писали о том, что Алана Мамаева перенесла операцию на колене после разрыва мениска в Китае.