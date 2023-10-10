Павел Дуров заявил, что отмечает двенадцатую годовщину 27-летия

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров 10 октября отмечает день рождения. Программисту исполнилось 39 лет, но он в шутку заявил, что предпочитает воспринимать эту дату как двенадцатую годовщину 27-летия.

«На самом деле я родился много лет назад, а сегодня просто годовщина моего рождения», — написал он в своем Telegram-канале в ответ на многочисленные поздравления пользователей.

Он также в шутку призвал подписчиков «не позволять обманывать себя» относительно его настоящего возраста.

Павел Дуров родился и вырос в Санкт-Петербурге, но в настоящее время проживает в Дубае, где находится штаб-квартира Telegram. В апреле 2022 года он вошел в число богатейших россиян по версии Forbes, заработав 15,1 млрд долларов. В рейтинге Дуров уступил только совладельцу Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину и соучредителю «Норильского никеля» Владимиру Потанину.

Ранее мы писали, что в 2023 году Павел Дуров стал самым обедневшим бизнесменом из России. С прошлого года он потерял около 3,6 миллиардов долларов. Кроме российского паспорта программист имеет также гражданство ОАЭ.