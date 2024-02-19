«Насквозь пропитан»: актер Павел Деревянко высказался о жизни в столице

47-летний актер Павел Деревянко заявил, что не собирается переезжать из Москвы. По словам артиста, он «насквозь пропитан» столичным ритмом жизни.

Деревянко признался, что ему нравится отдыхать вне столицы: в родном Таганроке, в Санкт-Петербурге, на Алтае, в Красной Поляне и Казани.

Правда, жить он готов только в Москве. Актеру нравится ритм жизни в столице, и он уже к нему привык.

«У нас много мест, где можно перезарядить батарейку. А вот жить готов только в Москве. Просто я уже насквозь пропитан столичным ритмом, будет тяжеловато его менять на что-то менее интенсивное», — цитирует его Teleprogramma.pro.

Ранее Деревянко одолжил машину у экс-жены, чтобы свозить новую девушку на вечеринку.