Опубликовано 19 февраля 2024, 17:03
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«Насквозь пропитан»: актер Павел Деревянко высказался о жизни в столице
Актер Павел Деревянко запустил признание, что не готов переезжать из Москвы.
© Starface.ru
47-летний актер Павел Деревянко заявил, что не собирается переезжать из Москвы. По словам артиста, он «насквозь пропитан» столичным ритмом жизни.
Деревянко признался, что ему нравится отдыхать вне столицы: в родном Таганроке, в Санкт-Петербурге, на Алтае, в Красной Поляне и Казани.
Правда, жить он готов только в Москве. Актеру нравится ритм жизни в столице, и он уже к нему привык.
«У нас много мест, где можно перезарядить батарейку. А вот жить готов только в Москве. Просто я уже насквозь пропитан столичным ритмом, будет тяжеловато его менять на что-то менее интенсивное», — цитирует его Teleprogramma.pro.
Ранее Деревянко одолжил машину у экс-жены, чтобы свозить новую девушку на вечеринку.